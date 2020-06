Das Ranking der beliebtesten Onlinehändler Deutschlands liefert uns die üblichen Verdächtigen. Gut möglich, dass wir in wenigen Jahren dort einen anderen Player sehen werden. Instagram beispielsweise, oder einen der zahlreichen Influencer. Der Grundstein dafür ist gelegt.

///// HANDEL NATIONAL

Der Getränke-Lieferdienst Flaschenpost agiert nun auch in Teilen Berlins und ist insgesamt inaktiv. Das Start-up will bis Jahresende bundesweit präsent sein, meldet die Lebensmittel Zeitung

Das Foodtech-Startup "Hier Foods" von Lara Hämmerle und Mark Jäger will Landwirte und Supermärkte per Messenger-Dienst zusammenbringen. So sollen mehr regionale Lebensmittel in die Supermärkte gelangen. Gründerszene stellt die spannende Idee vor.

„EU plant Kartellklage gegen Amazon.“ „und das Kartellverfahren: Warum die Argumentation für die EU so schwierig ist“ „Kartelluntersuchung: Amazon will Bezos vor dem US-Kongress aussagen lassen“. So lauteten Schlagzeilen in jüngster Zeit. Schon 2018 sagte Jeff Bezos unter anderem das: „Amazon wird insolvent gehen“ Andere Quellen stellen es so dar: „Selbst Jeff Bezos sieht Amazon vor dem Aus“ „Amazon wird pleitegehen“ „"Amazon wird scheitern“. etailment-Experte Christian Otto Kelm erklärt, warum Amazon bald ganz anders dastehen könnte.