So unterscheiden sich Strategien: Lidl nutzt die Corona-Krise und hübscht seine Services auf, bietet mehr Transparenz über Lieferanten und rollt sein eigenes Bezahlsystem jetzt in Deutschland auf. Die Schwaben optimieren Prozesse, damit es Kunden und Personal einfacher in den Läden haben. Amazon dagegen achtet derzeit nur aufs Geschäft – die Gesundheit von Angestellten ist nebensächlich. Die streiken jetzt. Die Unzufriedenheit geht viral in den Lagern, Kollegen sind bereits infiziert, gut möglich, dass sich davon auch der eine oder andere Kunde anstecken lässt und anderswo bestellt. Der internationalen Handelswelt täte diese Krise sogar gut.

Supermärkte und Drogeriemärkte gewinnen im Februar Umsatz und Marktanteile hinzu geht aus dem jüngsten



Weniger Essenslieferungen, mehr Home Office:geht aus dem jüngsten GFK Consumer Index hervor. Danach konnte der Lebensmittel-Einzelhandel seine Erlöse um rund 16 % steigern. Erstaunlich: Die Discounter indes können dabei nicht mithalten.

Flixbus ausgebremst

1000 Mitarbeitenden in Kurzarbeit zu schicken, berichtet



Sport2000.com startet

Besser spät als nie: Die Mainhausener Verbundgruppe Sport 2000 launcht ihre Online-Plattform früher als geplant, meldet



Digitalisierung in der Praxis

Wie sieht die Digitalisierung des Handels in der Praxis aus? Fragen Sie sich auch, mit welchen Lösungen Sie Ihre Unternehmensziele am besten erreichen? Wir stellen Ihnen ganz konkrete Digitalisierungsstrategien für den Handel vor und zeigen, welche Vorteile diese für die Unternehmen bringen. Von 360°-Omnichannel-Handel in Echtzeit bis hin zu Direct-to-Customer-Vertrieb - Kein Zug, kein Bus darf mehr starten: Flixbus sieht sich gezwungen, seine zu schicken, berichtet Gründerszene. Das Gründer-Trio verzichtet auf die Hälfte seines Gehalts. Wie Flixmobility versuchen auch die Reise-Startups Tourlane und GetyourGuide – ebenfalls durch Reise- und Ausgangsbeschränkungen getroffen – ihre Kosten zu drosseln, um in der Krise zu überwintern.

Krisen-Gewinner wird Amazon jetzt öfter beschrieben, weil der Marktplatz in den letzten Wochen die meisten Warenströme weltweit bewegt. Doch das Geschäft läuft auf dem Rücken der Angestellten: Bei Corona-Fällen werden betroffene Lagerhäuser nicht geschlossen. Dagegen wehren sich Angestellten jetzt: Laut



Ebay unterstützt Verkäufer

Verkäufer, die über seinen Marktplatz verkaufen, aber in Lieferschwierigkeiten sind, erlässt eBay in den nächsten Wochen und Monaten Verkaufsgebühren, berichtet Gebührenbefreiung zu bekommen, dürfen eBay-Verkäufer allerdings nicht den Feiertagsmodus einstellen, sondern müssen Out-of-Stock für Waren angeben. eBay will trotzdem die Verkaufshistorie von Händlern und Produkten statt 90 jetzt 180 Tage aufrechterhalten



Airbnb spart

800 Millionen Dollar will das Unternehmen sparen, indem es seine Marketing-Ausgaben gegen Null fährt, meint Corona zwingt Reiselustige zuhause zu bleiben. Das trifft bereits seit Wochen Airbnb. Jetzt dreht der Wohnungs-Vermittler den Hahn zu:will das Unternehmen sparen, indem es seine Marketing-Ausgaben gegen Null fährt, meint The Drum. Außerdem werden die Airbnb-Gründer sechs Monate lang auf ihr Gehalt verzichten, ihre Führungskräfte sollen sich mit der Hälfte der Löhne zufrieden geben. Airbnb folgt damit dem Beispiel von Coca Cola oder Marks & Spencer, die ebenfalls ihre Werbeetats wenigstens vorläufig gestrichen haben. Alsjetzt öfter beschrieben, weil der Marktplatz in den letzten Wochen die meisten Warenströme weltweit bewegt. Doch das Geschäft läuft auf dem Rücken der Angestellten: Beinicht geschlossen. Dagegen wehren sich Angestellten jetzt: Laut Techcrunch gingen am Montag 100 Amazon-Beschäftigte statt ins Lager von Staten Island auf die Straße. Unterstützung kommt von den Digital- und Tech-Spezialisten, die Amazon ebenfalls auffordern, Lager nach Ansteckungsfällen zu schließen und Angestellten bezahlten Familienurlaub zu gewähren. Nicht zuletzt werden auch die Verkäuferinnen bei Tochter Whole Foods aufmüpfig und wollen ebenfalls besseren Schutz gegen Ansteckungsrisiken. Den Organisator des Streiks hat Amazon sofort gekündigt – wegen Verstoßes gegen Social Distancing, schreibt CNBC. Bleibt noch die Frage: Wann solidarisieren sich die Kunden mit den Amazon-Beschäftigten?Verkäufer, die über seinen Marktplatz verkaufen, aber in Lieferschwierigkeiten sind, erlässt eBay in den nächsten Wochen und Monaten Verkaufsgebühren, berichtet Tamebay. Umdürfen eBay-Verkäufer allerdings nicht den Feiertagsmodus einstellen, sondern müssen Out-of-Stock für Waren angeben. eBay will trotzdem die Verkaufshistorie von Händlern und Produkten statt 90 jetzt 180 Tage aufrechterhalten

Verpackungs-Verordnung, fasst die wichtigsten Regeln zusammen und erläutert, was Händler wissen sollten, um Verpackungsmüll zu reduzieren oder besser: gar nicht erst entstehen zu lassen. Es gilt seit 2019 und die Aufsichtsbehörden machen jetzt ernst: Onlinehändler-News widmet sich daher derund erläutert, was Händler wissen sollten, um Verpackungsmüll zu reduzieren oder besser: gar nicht erst entstehen zu lassen.

In der Corona-Krise mobilisiert Lebensmittel-Discounter Lidl alle Kräfte und zieht Stellschrauben an: Laut einem Bericht von Mobiflip solldas erfolgreich in Spanien getestet und dort positiv aufgenommen wurde, jetzt überregional ausgerollt und dir Lidl-App Plus integriert werden. Gleichzeitig motiviert Lidlüber die Corona-Krise zu helfen: Online hat Location Insider dazu eine Einkaufsliste zum Ausdrucken gefunden, mit sie Bestellungen aufnehmen können. Nicht zuletzt macht Lidl in KürzeDas vermeldet Fashion United. Kunden von Lebensmitteln und Kleidung erfahren, woher die Waren kommen und können so leichter auch Informationen zu Arbeitsbedingungen und Materialien recherchieren.Peek & Cloppenburg setzt auf seinen Online-Shop Fashion ID: Dort steigenwie Geschäftsführer Nicolay Merkt der Textilwirtschaft verriet. Während die P&C-Filialen wegen Ansteckungsgefahren auch der Angestellten geschlossen wurden, können die Ecommerce-Experten im Home Office arbeiten und von dort Kundenfragen beantworten und Lieferungen organisieren.Rat ist jetzt gefragt: Auf 28 Seiten beschreibt etailment, wasund welche Gesetze Unternehmen unbedingt kennen sollten, um Angestellten Sicherheit zu bieten und ihre Geschäfte vor falschen Forderungen zu schützen. Runterladen.