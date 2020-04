Das wäre ein riesiger Vertrauensbruch: Entgegen aller Beteuerungen von Amazon sollen sich Führungskräfte Zugriff auf Verkäufer-Daten verschafft haben, um erfolgreiche Produkte für den Eigenverkauf zu ermitteln. Amazon verweist auf interne Richtlinien. Das Wallstreet Journal, das diese Vorwürfe erhebt, ist eine seriöse Quelle. Erhärtet sich der Vorwurf, wäre er ein Argument für die oft geforderte Trennung des Marktplatzgeschäftes von Amazons Eigenhandel, aber auch von der Amazon-Cloud, in der viele Handelskonzerne sensible Verkaufsdaten speichern.

Multichannel lohnt sich

Während Konzerne wie Adidas oder Zalando in der Corona-Krise Umsatz verlieren, weiten mittelständische Händler diese gerade aus: Das Handelsblatt präsentiert einige Corona-Gewinner und macht Mut, deren Beispiel zu folgen. Das Warenhaus Schäffer aus Osnabrück etwa verkauft online Geschirr, Gläser, Küchenutensilien erfolgreich in ganz Deutschland. Die Modemarke Funky Staff, die auf den Fachhandel setzt, zieht jetzt 300 Partner auf ihre Online-Plattform. Kunden bestellen hier und holen ihre Waren im Fachhandel vor Ort ab. Auch Bike-Components verkauft heute mehr im Internet als vor der Krise. Einziger Wermutstropfen: Die Online-Erlöse können Ausfälle aus den Filialen nicht ausgleichen, so zumindest die Erfahrung von Hugendubel in München.



Rhiem produziert Masken zum Bedrucken

Die Maskenpflicht gilt bald in Deutschland – aber es gibt viel zu wenige davon. Auf 12 Milliarden Mund-Nase-Masken pro Jahr schätzt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier den Bedarf, wenn sie täglich beim Einkaufen, Arbeiten, Bahnfahren getragen werden. Die Rhiem-Gruppe, ein E-Commerce-Dienstleister und Hersteller von Verpackungen, produziert jetzt Masken, die mit Logos oder Bildern bedruckt und mehrfach getragen werden können, weil sie sich mit einem Papiertaschentuch auffrischen lassen. Für Händler und Dienstleister wie Friseure hat Rhiem noch Visiere entwickelt: "Wo im Verkauf oder bei der Beratung der Mindestabstand nicht einzuhalten ist, können sich Beschäftigte sowie Konsumenten damit gegenseitig schützen", sagt Ulrich Treiber, Geschäftsführer von Rhiem Packaging & Print. "Mit den Masken und Visieren leisten wir in Corona-Zeiten einen Beitrag zum Schutz der Bevölkerung im Alltag."



Welche Unternehmen begeistern Kunden mit ihrer Preisgestaltung? Dieser Frage spürt die Marktforschung Service Value jedes Jahr nach, indem sie 950.000 Kundenurteile zu 2719 Unternehmen in 257 Kategorien auswertet. Alsgefolgt von Konkurrent dm sowie Aldi Süd. Den Branchen-Vergleich entschieden die Drogeriemärkte für sich, Platz 2 und 3 gehen an die Non-Food- und Lebensmitteldiscounter. Bei den Preis-Champions geht es nicht um billig, sondern um Preisstabilität und Transparenz.Unsichere Zukunftsaussichten, Home-Office, Kontaktbeschränkungen:Händler müssen die Frühjahrskollektion noch an den Mann/die Frau bringen und sitzen zudem auf Neuware, die sie nicht mehr stornieren konnten: "Es wird also definitiv zu viel Ware auf dem Markt sein", erklärt Peter Frank von der Handelsberatung BBE. Business Insider rechnet mit vielen billigen Schnäppchen und zeigt, wer reduziert.Die Corona-Krise stellt die Logistik vor große Herausforderungen.Doch es gibt immer noch Bremsklötze. Welche Probleme stehen bevor? Welche Lösungen sind jetzt und in Zukunft gefragt. Der Business Guide „Neue Wege der Logistik“ zeigt branchenübergreifend auf über 50 Seiten, was die Branche und Business-Kunden tun können, um die Supply Chain in Krisenzeiten zu sichern – und künftig flotter zu machen.Einerseits nimmt ihr Einfluss zu, andererseits sind immer mehr Verbraucher genervt von ihren Posts: Die Rede ist vonZwar geben noch immer 72 % nichts auf deren Vorschläge, zitiert Onlinemarketing.de eine Umfrage des Branchenverbands BVDW, doch der Anteil derer, die sich von Influencern anregen lassen, nimmt zu. Im Vergleich zu 2019 stieg er um 2 % auf 21 %. Allerdings: Ebenso stark steigt die Ablehnung, zeigten sich 2019 nur 22 % von Influencer-Werbung genervt, sind es heute schon 24 %.

Nutzt Amazon Verkaufsdaten seiner Partner?

Das Wallstreet Journal bestätigt die schlimmsten Befürchtungen von Marktplatz-Verkäufern: Führungskräfte von Amazon hätten sich Zugang zu Verkaufsdaten verschafft und darin nach potenziellen Bestsellern fürs eigene Geschäft gesucht, schreibt das Blatt. Dafür hätten die Manager sich über technische Barrieren und Regeln hinweggesetzt. Amazon fordert Einsicht in die Recherche-Unterlagen: "Wir verbieten unseren Mitarbeitern strengstens, nicht-öffentliche, Verkäufer-spezifische Daten zu verwenden, um zu bestimmen, welche Eigenmarkenprodukte auf den Markt gebracht werden sollen", zitiert CNBC Amazon.



Amazon kontert Facebook-Deal

Schneller Konter: Kaum ist die 5,7 Milliarden-Dollar-Beteiligung von Facebook an Jio Platforms unter Dach und Fach, startet Amazon mit dem Verkauf von Produkten aus Nachbarschaftsläden, berichtet Techcrunch. Facebook und Amazon bringen sich in Stellung im Kampf um die rund 60 Millionen Handelsgeschäfte Indiens. Facebook kooperiert dafür mit Jio Platforms, dem größten Online- und Mobileanbieter des Landes mit 388 Millionen Internetkunden, der außerdem mit dem Marktplatz JioMart schon Unternehmen bei der Digitalisierung hilft. Amazon wiederum beschleunigt jetzt sein Programm Local Shops, das vor sechs Monaten angekündigt wurde und rund 5000 Partnerhändler überzeugt hat. Laut Nextweb hat gerade Facebook die Nase vorn, denn unter Indiens Händlern kommt Amazons rigide Preispolitik gar nicht gut an, sie demonstrierten während Jeff Bezos besuch im Januar dagegen.



Bald ist Mai und mit ihm startet die Hochzeits-Saison. Doch nach einer Umfrage des Medien- und Service-Konzerns Knot, der sich aufkonzentriert, fällt diese eher aus. 96 % der Paare haben den Tag, der zum schönsten ihres Lebens werden soll, auf Eis gelegt oder verschoben. Das trifft Hochzeitsplaner, Fotografen, Floristen ebenso wie die Hochzeitsmode-Macher und Gastronomen. Mit virtuellen Showrooms und hübschen Masken für Hochzeiter wollen sie im Geschäft bleiben, Fast Company sorgt sich um eine Branche, die in den USA rund 76 Milliarden Dollar pro Jahr vereinnahmt.Jetzt geht's raus aus dem Zwangspausenmodus: Das neueste Corona-Dossier beschäftigt sich daher mit den Plänen und Programmen, die Händler und Industrie zurergreifen. Mit denaus Handel, Gastronomie, Touristik und Modewelt, aus der Lebensmittelbranche, Finanzwelt sowie aus der Logistik von etailment bereiten Sie sich auf die Veränderungen in der Wirtschaft vor und rüsten sich für den Restart.Um 43 Prozent gingen die Buchungen beim Reiseportal Expedia zurück: Zur Bewältigung der Corona-Krise mit ihren Reisebeschränkungen weltweit nahm das Online-Unternehmen laut Geekwire mehr alsverordnete seinen Führungskräften eine Gehaltskürzung und schickt Angestellte in Urlaub und Kurzarbeit. Und weil das offensichtlich noch nicht reicht an Maßnahmen, ernannte Expedia auch nochDer ist seit 2005 im Vorstand und führt bereits seit dem Sturz von Mark Okerstrom und Finanzchef Alan Pickerill im Dezember 2019 kommissarisch mit Aufsichtsrat Barry Diller die Geschäfte.Aby Webb hat wieder geliefert. Der Tech Trend Report der Gründerin des Future Today Institutes liefert dieund sorgt regelmäßig für Aufsehen. Was uns erwartet, hat das Handelsblatt kurz zusammengefasst: Die Vermessung des Menschen durchnimmt zu; Haushalte werden immer mehremittieren;und liefert die Infos zu dem, was Nutzer gerade anschauen;vermehren sich – also komplett digital erstellte Medien, Models, Musiker, Schauspieler. Nicht zuletzt fürchtet sich Webb vor denSchon heute sind Hacker im Staatsauftrag aktiv und dringen in die Systeme anderer Länder oder wichtiger Unternehmen ein. Nicht alle Trends wirken sich auf den Handel aus, doch der Tech Report im Original lohnt die Lektüre.Ballone schweben in knappund verbinden abgelegene Regionen mit dem Internet: Auf diese Idee setzt Loon, eine weitere Tochter von Google-Mutter Alphabet. In Kenia hat das Unternehmen laut Techcrunch gerade seine ersten Ballone erfolgreich getestet und tatsächlich Netze aufbauen können, an denen sei bereits Kenias Telefongesellschaft Telkom interessiert.Beim Anstecken macht das Corona-Virus keinen Unterschied, doch aus den wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie wachsen Unterschiede: Fastcompany stellt den, die seit Mitte März ihre Jobs verloren, jenegegenüber, die in derselben Zeit die US-Milliardäre an Vermögen dazugewannen. In ihrer Hand liegen nun mehr alsAls Beispiel muss immer wieder Amazon-Chef Jeff Bezos herhalten: Die Aktie seines Unternehmens befindet sich im Höhenflug, bis zum 15. April summierte sich sein Kapital daher auf rundein Plus von knappseit Jahresanfang.In Deutschland kann der Handel (oder ein Teil davon) wieder durchstarten – aberDas Hamburger Oberverwaltungsgericht kassierte ein Urteil des Verwaltungsgerichts, wonach die 800-Quadratmeter-Grenze zur Öffnung von Geschäften unzulässig sei. Mit Hilfe des Kölner Handelsinstituts EHI hat sich etailmen t durch den Dschungel aus Regularien und Öffnungsszenarien gekämpft. Uff, schwer zu kapieren.