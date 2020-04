Die Corona-Pandemie sorgt für Schräglagen in ganzen Branchen, Krisen in Unternehmen, Arbeitsumfelder verändern sich, Jobs sind in Gefahr. Deshalb bieten die Top-Titel der dfv Mediengruppe, zu der auch etailment gehört, Ihnen nun einen digitalen Business Guide, der gezielt und kompakt die wichtigen Fragestellungen der Leser rund um Finanzhilfen, Kredite, Steuererleichterungen, Insolvenzrecht und Kurzarbeit beantwortet.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Auf 28 Seiten sagen wir Ihnen mit dem Business Guide "Corona-Ratgeber: Wie Sie jetzt an Finanzhilfen kommen" wie und wo Unternehmen Hilfe erwarten können.

Dazu nennen wir Ihnen wichtige Kontaktadressen und Hotlines.

So haben Sie alle wichtigen und hilfreichen Informationen zeitsparend und ohne lange Suche an einer Stelle versammelt.

Was Sie inhaltlich u.a. erwartet: