Umdenken ist gefragt. Prozesse verändern sich, Mails werden in Mengen verschickt und auch gelesen, WhatsApp hat Hochkonjunktur – neue Wege für den Handel?



Wenn man schon nicht raus darf, dann muss der heimische Assistent einem weiterhelfen. Amazon hat seinem Sprachassisitenten Alexa neues Wissen gefüttert. Ab sofort kann in den Vereinigten Staaten Alexa befragt werden: "Alexa, was mache ich, wenn ich glaube, dass ich COVID-19 habe" oder "Alexa, was mache ich, wenn ich glaube, dass ich den Coronavirus habe". Dann startet der akustische Mitbewohner mit einer Reihe von Fragen und rät ihm, auf der Wissensbasis des Centers for Disease Control and Prevention, was zu tun ist. Auch Siri ist seit wenigen Tagen upgedatet und hat für iphone Nutzer ähnliche, fundierte Ratschläge parat.Die Corona-Krise verdammt die Menschen zur Kontaktarmut. Nun verlegt sich die Kommunikation auf die digitalen Dienste, und hier ist WhatsApp der große Sieger. Die Nutzung des Dienstes ist weltweit in der Woche vom 15. bis 23. März um 40% angestiegen, wie das Beratungsunternehmen in einer Verbraucherbefragung festgestellt. Was die Menschen auch wollen: Die Verbraucher erwarten von Unternehmen, dass sie sich in erster Linie um ihre Mitarbeiter kümmern. 78% sagen, dass sie dazu beitragen sollen die Gesundheit der Mitarbeiter sicherzustellen, 62% wünschen sich die Umsetzung von flexiblen Arbeitszeiten für Mitarbeiter 41% hingegen erwarten von Unternehmen die Unterstützung von Krankenhäusern und 35% eine Unterstützung für die Regierung.Hygiene ist derzeit mit der größte Schutz gegen eine Infektion mit dem Virus. Die Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik hat eine große Übersicht erstellt, wie Unternehmen jetzt ihre Mitarbeiter schützen können. Es geht aber auch um den richtigen Umgang mit Kunden. Vor allem die chinesischen Reisenden fehlen in Europa, der stärksten Tax Free Käufergruppe. Die Umsätze mit Besuchern aus dem Reich der Mitte sind um 53% gesunken. Insgesamt wurden im Vergleich zum Vorjahresmonat im Februar 58% weniger Transaktionen getätigt. In Deutschland ging der Umsatz um 33 Prozent zurück im Vergleich zum Februar des Vorjahres.